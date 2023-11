Deshalb wird der Schneezaun so aufgestellt, dass er zwischen Hauptwindrichtung und Straße steht. Nun sammelt der Wind über das Feld den Triebschnee auf und zwar so lange, bis er gebrochen wird. Und genau das passiert an den Schneezäunen, die nur 50 Prozent des Windes durchlassen und so die Geschwindigkeit absenken. Im Ergebnis verliert auch der Triebschnee an Tempo und fällt zu Boden. Läuft alles perfekt, liegt er am Ende hinter dem Schneezaun, aber vor der Straße.