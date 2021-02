Winterschutz im Garten Die frostempfindlichen Gewächse sollten bei Ankündigung der ersten Nachtfröste, etwa ab November, im Garten mit Vlies oder Reisig geschützt werden. Nicht frostharte Pflanzen sollten in einem Winterquartier sicher vor Frost untergestellt werden. Immergrüne Pflanzen brauchen es hell, laubabwerfende Pflanzen kommen auch in einem dunklen Raum klar.

Frostschaden an Kirschenblüten Bildrechte: imago images / CHROMORANGE

Ein Winter wie dieser ist also für die Gartenpflanzen optimal. Gefährlich können aber schwere Schneelasten und Spätfröste werden, die bis zu den Eisheiligen - Mitte Mai - noch auftreten können. Wenn die Pflanzen in warmen Phasen schon kräftig durchtreiben und sich erste Knospenansätze gebildet haben, führen starke Fröste zu Erfrierungen. Die Pflanzen treiben zwar meist wieder durch, sie brauchen aber lange sich zu erholen. Die Knospen empfindlicher Bäume (Aprikosen) sind dann meist so geschädigt, dass die Bäume in der Saison kaum Früchte tragen.