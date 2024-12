Die meisten Rennsteigläufer haben sich für den Halbmarathon von Oberhof aus angemeldet. Dort wurden über 2.700 Startplätze vergeben. Beim Marathon ab Neuhaus am Rennweg sind es knapp 1.150.

Am Samstag, 17. Mai 2025, ist es wieder soweit. Dann treffen sich tausende Laufbegeisterte zu Europas größtem Crosslauf. Startschuss für die ersten Läufe ist um 6 Uhr in der Wartburgstadt Eisenach.

Wer am Supermarathon, Marathon, Halbmarathon oder der Marathon-Wanderung teilnimmt, darf sich auf das traditionelle Kloßessen am Abend vor dem Start freuen. Das ist für die Läufer und Läuferinnen inklusive. Auf der Strecke stillen der legendäre Haferschleim, Brühe oder deftige Schmalzbrote den Hunger.

Die Organisatoren stellen einen umfangreichen kostenfreien Transfer zu den Startorten und nach dem Lauf auch für den Rückweg bereit. Für den Gepäcktransport stehen Fahrzeuge der Deutschen Post in der Nähe der Starts bereit.

Es besteht laut Teilnahmebedingungen kein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühr. Das gilt sowohl für Nichtantritt als auch für Läufer, die krankheitsbedingt nicht an den Start gehen können. Auch eine Gutschrift für das nächste Jahr gibt es nicht. Die Umschreibung der Startnummer auf einen anderen Teilnehmer ist nicht möglich.

Mehrere Hotels in den jeweiligen Startregionen und im naheliegenden Umland sind auf Gäste eingestellt. Gemeinschaftsunterkünfte gibt es in Eisenach, Schmiedefeld Neuhaus am Rennweg