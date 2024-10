Bildrechte: picture alliance / Zoonar | Matej Kastelic

Holpriger Start Neue RSV-Impfungen für Babys in Thüringen nicht überall erhältlich

13. Oktober 2024, 09:42 Uhr

Obwohl die RSV-Saison gerade beginnt, gibt es die neue RSV-Impfung für Babys in Thüringen noch nicht flächendeckend. So warten etwa Kinderärzte in Weimar noch vergeblich auf den Impfstoff, während er am Uniklinikum Jena schon vorrätig ist. In der vergangenen Virus-Saison mussten in Thüringen hunderte Babys und Kleinkinder im Krankenhaus versorgt werden, die sich eine RSV-Infektion zugezogen hatten.