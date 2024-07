Etwa 25.000 Säuglinge müssen pro Jahr wegen einer Infektion mit dem RS-Virus ins Krankenhaus. Die Erkrankung ist die Hauptursache für Klinikaufenthalte bei Babys. Die neue Impfung könnte diese Zahlen deutlich reduzieren. Burkhard Rodeck ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: "Grundsätzlich ist es so, dass alle Kinder, die von April bis September geboren werden, prophylaktisch geimpft werden, bevor die RSV-Saison beginnt. Das heißt also: Vor Oktober sollten alle diese Kinder geimpft werden. Während die Kinder, die direkt in der RSV-Saison geboren werden, direkt in der Geburtsklinik geimpft werden sollten", so Rodeck.