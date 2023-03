Das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) hat eine umstrittene Schöffin des Landgerichts Erfurt ihres Amtes enthoben. Das entschied der 1. Strafsenat bereits am vergangenen Donnerstag, teilte das OLG am Donnerstag mit.

Im Justizzentrum in Jena hat das Thüringer oberlandesgericht seinen Sitz. Bildrechte: IMAGO/Olaf Döring

Die Schöffin habe gegen das Mäßigungsgebot verstoßen, das auch für ehrenamtliche Richter gelte, so die Begründung. Die Enthebung sei daher "unumgänglich". Deshalb müsse auch nicht mehr in der Frage entschieden werden, ob Zweifel an der besonderen Verfassungstreue bestehen.