Am Erfurter Landgericht hat am Donnerstag ein Schleuserprozess zum zweiten Mal begonnen. Den drei Angeklagten aus dem Ilm-Kreis wird vorgeworfen, in mehr als 100 Fällen Nicht-EU-Bürger nach Deutschland eingeschleust zu haben. Zwei Männer im Alter von 43 und 61 Jahren sowie eine 38-jährige Frau sollen sich der gewerbsmäßigen Schleusung schuldig gemacht haben, sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.