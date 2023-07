Sommerferien Ferien-Ticket für Thüringer Schüler: Das steckt drin

Hauptinhalt

In Thüringen gibt es auch in diesem Jahr wieder das Schülerferienticket. Damit können Schülerinnen und Schüler in den nächsten sechs Wochen im ganzen Freistaat beliebig oft Bus und Bahn fahren. Das Ticket ist in zwei Varianten erhältlich. Für 32 Euro gibt es das volle Ferienticket, für 16 Euro das Schülerferienticket-Mini.