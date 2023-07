Unsere Expertin Anja Flödl studierte Psychologie an den Unis in Magdeburg und Leipzig und hat eine Praxis für Psychotherapie & Coaching in Freyburg/U. und Naumburg (ab 15.7.2023).

In ihrer Diplomarbeit ging es um Interessenkonflikte bei Vorschulkindern.

Von 2010 bis 2012 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachwuchsforschungsgruppe "Kleinkindforschung in Thüringen" an der Universität Erfurt.