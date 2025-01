An Thüringens Schulen ist im Herbst wieder mehr Unterricht ausgefallen. Wie das Bildungsministerium mitteilte, sind in der letzten Novemberwoche im Schnitt 11,2 Prozent der Stunden ausgefallen. Im Herbst 2023 waren es noch 10,9 Prozent. Im Jahr 2022 hatte die Zahl bei 12,1 Prozent gelegen. Der Großteil der Stunden entfällt ersatzlos.

Das Ministerium erhebt den Unterrichtsausfall in mehreren Stichwochen im Schuljahr. Besonders viele Stunden fielen im November 2024 mit 14,4 Prozent an Regelschulen aus. An Grundschulen lag die Ausfallquote bei 9,1 Prozent, an Gymnasien bei 10,4 Prozent. Gemeinschaftsschulen lagen mit 11.0 Prozent dazwischen.