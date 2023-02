Die Aufregung vor der Schuleingangsuntersuchung ist meist groß. Das liegt nicht unbedingt nur an den Tests, die die zukünftigen Erstklässler und Erstklässlerinnen im Gesundheitsamt absolvieren müssen. Auch die Ärztinnen und Ärzte sind unbekannt, die Räume in den Ämtern haben sie vorher noch nie gesehen. Eine der ersten Prüfungen, denen sich Kinder in ihrem Schulleben stellen müssen.