Freideriki Gkeka und Juel Shehu haben viel erreicht: Sie besuchen mittlerweile die zehnte Klasse der Goetheschule in Eisenach und wollen im Sommer den Realabschluss schaffen. Die 19-jährige stammt aus Griechenland, der 17-jährige aus Albanien. Dass sie so weit gekommen sind, klare Zukunftspläne haben und Lernfreude und Optimismus ausstrahlen, liegt vielleicht auch daran, dass sie in ihrer früheren Hauptschulklasse "Teamteaching" erlebt haben: Eine Sozialpädagogin begleitete den Unterricht, half den Schülern und entlastete die Lehrer.

Offenes Ohr und mehr Lust auf Schule

"Sie hat uns unterstützt, wenn wir etwas nicht verstanden haben", erzählt Freideriki. "Und sie war immer da, wenn wir angerufen oder eine Nachricht per WhatsApp geschickt haben. Teamlehrer haben auch die Rolle eines Freundes, mit dem wir persönlich sprechen können." Ähnliches berichtet Juel: "Sie hatte immer ein offenes Ohr, wenn uns etwas am Herzen lag."

Freideriki Gkeka und Juel Shehu wollen im Sommer ihren Realschulabschluss machen. Sie haben von der doppelten Betreuung (Teamteaching) sehr profitiert. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Für ihre frühere Klasse sei diese Doppelbesetzung, Lehrer und Sozialpädagogin, im Unterricht sehr wichtig gewesen, sagen beide, weil viele noch nicht so gut hätten Deutsch sprechen können. Das "Teamteaching" habe auch bei der Motivation geholfen, die Lust auf die Schule gestärkt, sagt Juel.

Hohe Zahl von Jugendlichen ohne Abschluss

Möglich gemacht haben das Fördermittel der Europäischen Union (EU) für 46 Thüringer Regel- und Gemeinschaftsschulen mit einem Anteil von mehr als zehn Prozent an Schulabbrechern. Von diesen 46 befinden sich zwei in Eisenach, die Oststadtschule und die Goetheschule. In Eisenach waren die Zahlen besonders drastisch. Allein die drei Regelschulen und die Gemeinschaftsschule verließ im Schuljahr 2016/17 fast jeder Vierte ohne Abschluss (46 von 194 Schulabgängern).

In einer Studie der Caritas wurde für alle Eisenacher Schulen (inklusive Förderzentrum) eine Quote von knapp 19 Prozent festgestellt, der höchste Wert bundesweit. Das trug Eisenach in der "Süddeutschen Zeitung" im Herbst 2019 den Titel als "Stadt der Schulabbrecher" ein.

Bildung überall verankern

Ein Schock sei das gewesen, sagt der Eisenacher Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister, Hauptamtlicher Beigeordneter der Stadt. Man habe sich die hohen Zahlen nicht recht erklären können. Ein deutlich gestiegener Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, soziale Schwierigkeiten in den Elternhäusern – das gab es anderswo auch. Doch die Stadt könne sich nicht leisten, "Menschen zu verlieren, egal aus welchen Gründen", sagt Wachtmeister.

Junge Menschen seien das Kapital der Zukunft, und dem müsse man sich stellen. Die Stadt versuche, das Thema Bildung in allen städtischen Strukturen zu verankern, trotz schwieriger Haushaltslage in Schulen zu investieren, damit Kinder gern dorthin gehen und lernen möchten. Experten wurden konsultiert, Bildungskonferenzen veranstaltet und Steuergruppen eingerichtet.

Statistik weist ersten Erfolg aus