Das vorhandene Arbeitskräftepotential, so das Ministerium, sei "weitgehend ausgereizt", Unternehmen in Thüringen falle es immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. Um genügend Mitarbeiter zu finden, will Thüringen gezielt in "europäischen oder Drittstaaten" mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit werben. Eine zweite Zielgruppe sind demnach Menschen, die sich schon in Deutschland befinden und über ein dauerhaftes Bleiberecht verfügen.