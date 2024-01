Thüringen hat einen weitgehend ruhigen Jahreswechsel erlebt. "Es hat keine gravierenden Einsätze gegeben", sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Innenministeriums in Erfurt am Montagmorgen. Es sei eine ruhigere Silvesternacht als im vergangenen Jahr gewesen, sagte der Sprecher.

Größerer Polizeieinsatz in Weimar, mehrere Sachbeschädigungen

Dennoch blieb die Neujahrsparty nicht überall ohne Vorkommnisse. So sicherten Beamte der Bereitschaftspolizei den Goetheplatz in Weimar, nachdem es hier zu Provokationen mit Böllern und Raketen gekommen war. Schon in den Tagen vor Silvester waren hier Jugendliche mit der Polizei aneinandergeraten. Im Bereich des Wielandplatzes in Weimar gerieten mehrere Jugendliche aneinander. Diese beschossen sich gegenseitig mit Böllern und Raketen. Die Polizei stellte die Identitäten der Jugendlichen fest und erteilte Platzverweise. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Darüber hinaus registrierte die Polizei eine Vielzahl an Sachbeschädigungen. So sprengten unbekannte Täter in Apolda einen Mülleimer am Kantplatz in die Luft. An der Goethebrücke wurde ein Kleidercontainer gesprengt. Hier entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Mehrere durch Feuerwerk beschädigte Mülleimer und Container registrierte die Polizei auch in Hermsdorf.

In Bad Sulza explodierte kurz vor 1 Uhr ein Zigarettenautomat. Ob dabei lediglich Feuerwerkskörper zum Einsatz kamen, ist noch unklar. Die Polzei fahndet nach drei männlichen Tätern, bei denen Beutegut von bisher unbekanntem Wert vermutet wird. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr löscht Brände in Erfurt, Schmalkalden und Weimar

Auch die Feuerwehr rückte zu einer Vielzahl an Einsätzen aus. So stand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die drei Bewohner konnten sich laut Lagezentrum in Sicherheit bringen. Ein Auto, das am Haus stand, wurde beschädigt.

In Schmalkalden brannte ein Doppelcarport mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Auto, das dort untergestellt war, wurde zerstört. Der Schaden wurde mit etwa 110.000 Euro angegeben. Ob es einen Zusammenhang der Brände mit den Silvesterfeiern gab, ist noch nicht bekannt. Die Brandursache wird noch ermittelt.

In Weimar brannte in der Marcel-Paul-Straße ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr evakuierte das Haus und brachte den Brand mit Hilfe einer Drehleiter schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner das Haus wieder betreten. Ursache des Brandes war ein Feuerwerkskörper.

Ruhige Nacht für Rettungsdienste

Für Rettungsdienste blieb es eine Silvesternacht fast ohne größere Zwischenfälle. In Greiz schossen zwei polizeibekannte Jugendliche, ein 18-Jähriger und ein 15-Jähriger, Raketen und Böller auf eine Personengruppe. Hier wurden insgesamt vier Menschen verletzt, darunter ein 11-Jähriges Kind. Der 18-Jährige verbrachte daraufhin die weitere Nacht in Polizeigewahrsam, der 15-Jährige wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.