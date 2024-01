Bei einer Zündung einer illegalen Pyrotechnik ist in der Silvesternacht in Uhyst bei Boxberg in der Oberlausitz ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz hatte der 22 Jahre alte Mann im Freien eine Kugelbombe aus Tschechien gezündet. Bei der Explosion erlitt er schwere Gesichtsverletzungen. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er starb am Ort der Böller-Detonation an seinen Verletzungen.