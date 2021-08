MDR THÜRINGEN-Sommerinterview CDU-Fraktionschef Voigt gegen neuen Stabilitätspakt mit Rot-Rot-Grün

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Mario Voigt, ist gegen einen neuen "Stabilitätspakt" mit der rot-rot-grünen Regierungskoalition. "Mir fehlt der Stabilitätspakt nicht und ich glaube nicht, dass er nötig ist", sagte Voigt am Mittwoch im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Das bedeute aber nicht, dass man nicht in Sachfragen miteinander reden sollte, sagte er weiter. Maßstab für die CDU sei dabei das Wohl des Landes "und nicht das Wohl des rot-rot-grünen Blocks".

Voigt warf der rot-rot-grünen Regierungskoalition vor, Thüringen in den vergangenen Jahren zur "roten Laterne" von Deutschland gemacht zu haben. Es gebe weniger Lehrer und mehr Unterrichtsausfall, weniger Gewerbe- und Unternehmensanmeldungen, dafür aber die bundesweit höchste Grunderwerbssteuer. Obwohl Thüringen heute schon nach dem Saarland die meisten Landesbedienstete habe, wolle Rot-Rot-Grün noch mehr Leute im öffentlichen Dienst. Auch das Wirtschaftswachstum sei in Thüringen seit Jahren niedriger als in den anderen Bundesländern.

Wichtig sei es in der gegenwärtigen Situation in Afghanistan, die dort befindlichen Deutschen sowie die für Deutschland tätigen Ortskräfte auszufliegen. Dann müsse es darum gehen, die Nachbarländer Afghanistans zu stärken, um mögliche Flüchtlingsströme aus dem Land aufzunehmen. Dann erst könne man darüber verhandeln, "was das für Deutschland bedeutet". Inzwischen seien 1.900 Ortskräfte aus Afghanistan in Deutschland. "Da hat auch Thüringen sein Kontingent daran."