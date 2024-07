Autofahrer auf der B88 zwischen Jena und Kahla müssen in der Nacht zum 12. Juli mehr Zeit einplanen. Das teilte das Landratsamt mit. Der Tunnel in Rothenstein (Saale-Holzland-Kreis) muss gewartet werden. Er wird daher von Donnerstagabend (11. Juli) 18 Uhr bis voraussichtlich Freitagmorgen 6 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die A4 umgeleitet. Die Ausweichstrecke über Altendorf kann nicht genutzt werden, weil dort ebenfalls gebaut wird. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab dem 8. Juli ist eine der Hauptstraßen in der Stadtrodaer Innenstadt gesperrt. Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens saniert, wie das Landratsamt mitteilt. Autofahrer werden bereits am Kreisverkehr am Freibad umgeleitet, um durch die Stadt zu kommen. Der Verkehr zum Grüntal wird über den Alten Markt und den Burggraben geführt. Für den Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Geraer Straße eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen den Angaben nach am 19. Juli beendet sein.