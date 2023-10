Sie ist Mutter von zwei Kinder, pendelt normalerweise über die B4 nach Nordhausen zur Arbeit. Die Kinder gehen nördlich von Nordhausen, in Niedersachswerfen und Ilfeld, jeweils in Kita und Schule. 100 Kilometer mehr fährt sie in der Woche, schätzt sie. Die Umleitung führt 20 Kilometer über hügelige Straßen und enge Dörfer. Pünktlich auf Arbeit zu sein, für sie derzeit undenkbar.

So ergeht es auch Sabine Seibold-Freund. Sie ist Professorin an der Hochschule Nordhausen und wohnt in Neustadt am Harz. Wie die meisten Menschen nördlich von Nordhausen musste sie bis vor kurzem eine monatelange Baustelle mit einer langwierigen Umleitung ertragen. "Kaum war die Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen wieder frei, ist die B4 gesperrt. Um es mit einem Wort zu sagen: Katastrophe".