Glücksspiel "Viel Lärm um nichts": Thüringer Spielhallen sind doch nicht illegal

In Thüringen müssen doch keine Spielhallen geschlossen werden. Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee hatte zuvor gewarnt, dass Spielhallen durch eine Gesetzesänderung von FDP, CDU und AfD zum 1. Mai in die Illegalität rutschen würden. Der politische Streit löste sich in der Zwischenzeit in Luft auf.