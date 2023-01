Den nächsten Höhepunkt für Sportler in Thüringen gibt es dann im Mai. Dann feiert der Rennsteiglauf ein großes Jubiläum. Zum 50. Mal wird der Volkslauf auf dem Kammweg des Thüringer Waldes ausgetragen. Was als Start mit Taschenlampen mitten in der Nacht begann, ist heute das Mekka der Hobbyläufer - nicht nur in Thüringen. Der größte Crosslauf Europas zählt zu den beliebtesten Volksläufen in Deutschland und bewegt eine ganze Region.