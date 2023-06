Anders als in anderen Ländern darf in Deutschland nicht für politische Ziele gestreikt werden. (Symbolbild)

Auch gibt es bei uns nicht die Möglichkeit, für politische Ziele zu streiken. Das mag in anderen Ländern anders sein, in Frankreich zum Beispiel wird gern der Generalstreik zelebriert, den sieht das deutsche Recht nicht vor. Deshalb war die kürzlich einmal ins Spiel gebrachte Idee, Eisenbahner und Klimaschützer könnten doch irgendwie gemeinsam Deutschland lahmlegen, um ihren jeweiligen Zielen noch mehr Nachdruck zu verleihen, von recht wenig Sachverstand geprägt.

Auch haben Streiks Grenzen, die letztlich wieder Gerichte setzen. Hier sind wir auch beim Thema Verhältnismäßigkeit, wobei die Gerichte in der Regel sehr viel laufen lassen, selbst die im Einzelhandel schon praktizierte "Streikform", bei der Kunden animiert wurden, an der Kasse zwar einen vollen Einkaufswagen aufs Band zu packen, aber plötzlich kein Geld dabei zu haben, ging bei Gericht als zulässig durch. Auf diese Großzügigkeit verlassen sollten sich die Gewerkschaften aber nicht.

Schlichter müssen auch gar nicht die großen Branchenexperten sein, sondern in der Lage, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Tarifparteien von ihren Positionen wegkommen können, erklärt Rechtsanwalt Jürgen Markowski. Aber eigentlich entscheiden die ihre Angelegenheiten am liebsten selbst, als dass ein Dritter darüber befindet. Das ist durchaus ein Privileg, dass alle zu schätzen wissen und bei aller Eskalation in der Wortwahl haben sich am Ende alle wieder lieb.