Die Beschäftigten der Hassia-Gruppe fordern, in Ostdeutschland den Lohn anzugleichen, der von dem Unternehmen im Westen Deutschlands gezahlt wird.

Denn 34 Jahre nach der Wende verdienen die Beschäftigten in Schmalkalden noch immer weniger als ihre Kollegen in Hessen. Wie der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Uwe Ledwig, MDR THÜRINGEN sagte, verdient ein Facharbeiter an den ostdeutschen Standorten derzeit 191 Euro monatlich weniger als sein hessischer Kollege. Dazu arbeitet er noch zwei Stunden mehr in der Woche. Auch die Prämie zum Ausgleich für die Inflation, die in Hessen gezahlt wird, gebe es im Osten nicht. Gleichzeitig fährt das Unternehmen laut Ledwig mit seiner Erfolgsmarke Vita Cola Absatzrekorde ein.

Der Streik, der am 24. Mai 2023 im sächsischen Lichtenau stattgefunden hat, führte dazu, dass statt am 14. Juni nun schon am 6. Juni 2023 verhandelt wird. Die Verhandlung mit der Gewerkschaft NGG führt der Sächsische Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss, der von der Hassia-Gruppe beauftragt worden ist.

Im vergangenen Jahr hat die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden, ein Tochterunternehmen der Hassia-Gruppe, ihre Position auf dem Markt behauptet. Nach eigenen Angaben verzeichnete das Unternehmen, das die Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und Vita Cola produziert, im Jahr 2022 einen Gesamtverkauf von 123,7 Millionen Litern an Erfrischungsgetränken. Dies entspricht einer Steigerung von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Somit bleibt die Thüringer Waldquell GmbH nach eigenen Angaben weiterhin der führende Anbieter von alkoholfreien Getränke in Thüringen.

Die Hassia-Gruppe ist ein Familienunternehmen aus Hessen. In Schmalkalden sind insgesamt 150 Mitarbeiter beschäftigt, darunter sechs Auszubildende. In Schmalkalden war im Mai das erste Mal gestreikt worden. Seitdem haben sich die Beschäftigten in Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) und zuletzt auch in Lichtenau (Sachsen) dem Arbeitskampf angeschlossen.

Die Hassia-Gruppe hatte die Thüringer Waldquell vor fast 20 Jahren übernommen und somit auch die Marke Vita Cola. Diese war jahrzehntelang in der DDR sehr beliebt. Das Getränk, das in den Fünfzigerjahren entstand, wird auch heute noch von vielen Menschen vor allem in Ostdeutschland als Kultgetränk angesehen. Noch vor wenigen Wochen wurde die Abfüllung von Vita Cola bestreikt. Bildrechte: dpa