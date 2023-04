Nach der Insolvenz im vergangenen Jahr hat sich das Geschäft des Süßwarenherstellers Bodeta nach Angaben der Geschäftsführung deutlich erholt. Für den Monat März meldete das Unternehmen aus Oschersleben im Landkreis Börde einen monatlichen Umsatzrekord. Mit rund zwei Millionen Euro sei in dem Zeitraum der beste Wert in der Firmengeschichte erzielt worden, sagte Marketingchef Dirk Thielemann am Mittwoch.