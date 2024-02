Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich bei seinem Kollegen Markus Söder (CSU) aus Bayern über den bayerischen Vorstoß für eine neue Stromtrasse beschwert. Die von Bayern vorgeschlagene Trassenführung sei für Thüringen tabu, heißt es in einem Brief Ramelows an Söder, der MDR THÜRINGEN vorliegt.