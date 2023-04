50Hertz Verlauf für Stromtrasse Südostlink durch Thüringen steht fest: Baubeginn 2024 geplant

Im Jahr 2024 will der Netzbetreiber 50Hertz mit dem Bau des Abschnitts der Stromtrasse Südostlink in Thüringen beginnen. Die Trasse soll in Zukunft Ostsee-Windparks mit den Stromverbrauchern in Bayern verbinden. Ein Bauantrag mit dem Verlauf der unterirdischen Leitungen soll nun der Bundesnetzagentur vorgelegt werden. So soll die Trasse durch Ostthüringen verlaufen.