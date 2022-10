Diese Teuerungen haben auch die Studierendenschaften mitgetragen. Für Torsten Schubert, Geschäftsführer des Studierendenwerks, sind sie eine moderate Lösung. Gerade im deutschlandweiten Vergleich haben Thüringer Studierende immer noch geringe Ausgaben für Mensa und Wohnheime, so Schubert. Trotzdem schließt er sich den Forderungen an, die die Thüringer Studierendenschaften jetzt an die Politik stellen: höhere Direktzahlungen, eine erneute Erhöhung der BAföG-Sätze, schnelle und unbürokratische Umsetzung der vereinbarten Hilfe. Gespräche mit der Landespolitik werden wohl bald folgen.

In Thüringen leben vergleichsweise Studierende in den vergünstigten Wohnheimen – aktuell sind es in etwa nur 16 Prozent. Für viele Studierende, die eben nicht im Wohnheim leben, könnten eventuelle neue Hilfen zu spät kommen. Sie müssen bereits jetzt viel vorschießen. Ein Thema in vielen Wohngemeinschaften, erzählt Charlotte Dane, die im Master Bildung, Kultur und Anthropologie studiert: "Wir haben im Freundeskreis Leute, die schon jetzt eine Nebenkostenabrechnung von 1.000 Euro hatten. Das wird im Winter mehr. Und es ist schon ein Thema, dass alle überlegen, ob sie heizen, wie sie heizen, wie lange sie duschen. Das ist in WG-Kontexten besonders belastend."