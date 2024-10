Die Identität des Todesopfers bei einem Wohnhausbrand am Montag in Gillersdorf ist geklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den 57 Jahre alten Bewohner des Hauses. Gillersdorf ist ein Ortsteil von Großbreitenbach.

Wie das Feuer entstanden ist, war auch am Dienstag noch unklar. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, so die Polizei. Das Feuer in dem Wohnhaus war am Montagmorgen ausgebrochen. Nachdem es gelöscht war, entdeckte die Feuerwehr die Leiche.