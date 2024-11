Der Verhandlungsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie (VMET), Thomas Kaeser, sprach von einem gerade noch vertretbaren Abschluss in einer sehr schwierigen Wirtschaftslage. Der Abschluss habe gezeigt, dass Einigung auch gelinge, wenn die Positionen weit auseinanderlägen.

Die lange Laufzeit des Flächentarifvertrags bringt nach Ansicht der VMET Ruhe in die Firmen und ermöglicht ihnen Planungssicherheit. Der Tarifabschluss werde aber für viele Betriebe eine Herausforderung sein, befürchtet Kaeser. In den vergangenen Wochen hatten die Metaller in Thüringen mit Warnstreiks ihren Unmut gezeigt und auf einen Tarifvertrag gedrängt.