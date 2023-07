Die meisten Telefone seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera abgehört worden. In den vergangenen drei Jahren seien derartige Maßnahmen jährlich zwischen 108 und 193 Mal angeordnet worden, so das Innenministerium. Zu der Staatsanwaltschaft in Ostthüringen gehört auch die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft des Landes für die Bekämpfung von organisierten Kriminalität .

Die Staatsanwaltschaften Meiningen und Mühlhausen beantragten im Vergleich zu den Geraer Strafverfolgern nur in relativ wenigen Ermittlungsverfahren die Überwachung. In den Jahren 2020 bis 2022 geschah dies in Mühlhausen insgesamt 15 Mal und in Meinigen 46 Mal.