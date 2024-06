Das Schuler-Werk in Erfurt könnte weiter schrumpfen. Wie der Pressenhersteller am Donnerstag mitteilte, wird wegen Auslastungsproblemen der Verkauf des Schweißwerks und der mechanischen Fertigung geprüft. Der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Mutterunternehmens Andritz, Joachim Schönbeck sagte, dass diese Bereiche besonders schlecht ausgelastet sind. Wie sich der Thüringer Schuler-Standort langfristig sichern lasse, sei auch Thema eines Gesprächs mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in dieser Woche gewesen.