Anfangs sollen die "Turonen", die in Gotha ein eigenes Clubhaus mit Sportraum sowie mindestens ein Bordell betrieben hatten, die Drogen von einem Rechtsextremisten aus Aachen bekommen haben, um sie in Thüringen weiterzuverkaufen. Später ließen sie sich von einem Mitglied des Rockerclubs "Bandidos" aus Gera versorgen. Das ging so lange gut, bis das Landeskriminalamt im Februar 2021 das mutmaßliche Drogenkartell zerschlug. Seit Sommer 2022 müssen sich acht Mitglieder am Landgericht Erfurt verantworten.