Die politischen Karten in Thüringen - sie werden neu gemischt. Grund: Es sitzt ein völlig neuer Akteur mit am Tisch. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat gerade mal seit vier Tagen einen Landesverband und liegt in der aktuellen Umfrage auf Augenhöhe mit der Partei des Ministerpräsidenten.

Einmal mehr aus dem Spiel wäre die AfD um ihren rechtsextremen Chef Björn Höcke. Ja, die Rechtsaußenpartei wäre weiter stärkste Kraft. Aber ihr Höhenflug scheint zumindest vorerst gestoppt. Fünf Prozentpunkte hat die AfD in der Umfrage im Vergleich zum vergangenen Sommer eingebüßt. Damit steht sie in Thüringen deutlich schlechter da, als in Umfragen in Brandenburg oder Sachsen.