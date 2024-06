Brennender Gefahrgut-Lkw: A4 bei Weimar für fünf Stunden voll gesperrt

Wie die Polizei am Mittwochmorgen weiter mitteilte, war am Dienstagabend gegen 21 Uhr zwischen Apolda und Weimar ein Gefahrguttransporter mit einem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Aber die Granulat-Ladung des Sattelschleppers geriet in Brand. Da sie nicht mit Wasser gelöscht werden durfte, musste die Feuerwehr das Granulat kontrolliert abbrennen lassen.

Bildrechte: Johanney Krey

Erst am frühen Dienstagmorgen konnten daher die eigentlichen Bergungsarbeiten beginnen. Die Autobahn war wegen der starken Rauchentwicklung für mehr als fünf Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. In Richtung Dresden wurde der Verkehr bis in den frühen Morgen umgeleitet. Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte Aqua-Planing gewesen sein. Anwohner in der Region von Weimar-Süd und den umliegenden Dörfern wurden während des Unfalls angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bildrechte: Johanney Krey

Schwer Verletzter nach Unfall auf A4 bei Eisenach

Bei einem zweiten Unfall in der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr in der Nähe von Eisenach waren laut Polizei ein Kleintransporter und ein Lkw in Richtung Dresden verwickelt. Ein Insasse wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn war in Richtung Dresden für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr fließt derzeit auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei. Weitere Angaben zu den Unfällen machte die Polizei zunächst nicht.