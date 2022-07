Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss "Politische Gewalt: Umfang, Strukturen und politisch-gesellschaftliches Umfeld politisch motivierter Gewaltkriminalität in Thüringen und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung" soll klären, wie sich politisch motivierte Kriminalität in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat und wie die Thüringer Behörden mit diesen Entwicklungen umgegangen sind. In der Hauptsache wird es dabei um Rechtsextremismus sowie um Linksradikale gehen. Derzeit werden Grundlagen geklärt. Neben der Entstehung der Kriminalstatistik geht es um theoretische Analyse-Konzepte (Stichwort: Extremismustheorie), mittels derer politischer Gewalt begegnet werden soll.