Felix Steiner von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit) sagte dem MDR, die Gruppe sei ein wichtiger Teil bundesweiter Neonazi-Kampfsportstrukturen und verfüge auch über Kontakte in die internationale Neonazi-Szene. "Knockout 51" trainiere seit Jahren im "Flieder Volkshaus".

"Personen, die wir der Gruppe zuordnen oder zugeordnet haben, sind in den letzten Jahren immer wieder durch die Verbreitung von Hass und gewalttätige Übergriffe in Erscheinung getreten", so Steiner weiter. "Die Eisenacher Szene ist seit Jahren bundesweit in die wichtigsten Neonazi-Kampfsportnetzwerke eingebunden und die Szeneprotagonisten haben durch die Immobilie mitten in Deutschland einen Aktionsraum, der eine wichtige Vernetzungsfunktion der Kampfsportszene bundesweit darstellt."