Nach bundesweiten Razzien Gegen diese Neonazi-Gruppierungen wird jetzt ermittelt

Ende Januar in Eisenach: In einer Gaststätte treffen sich mehrere militante Neonazis aus der Kampfsportszene. Auf einem Gruppenfoto, das eine Recherche-Plattform veröffentlicht hat, posieren neun Rechtsextremisten. Man sieht sie in Kämpferposen mit Hitlergruß vor einer Hakenkreuzfahne. Mehrere der Teilnehmer sollen die Gruppierung "Knockout 51" gegründet haben, erklärt Felix Steiner von der für demokratische Kultur eintretenden mobilen Beratung Thüringen: "'Knockout 51' ist eine Neonazi-Kampfsport-Gruppierung, die in der Eisenacher Szene vor circa drei Jahren entstanden ist. Trainings finden in der Immobilie der NPD in Eisenach statt, die man zu einem richtigen Trainingsraum umgebaut hat."