Gewitter und Starkregen haben am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch in Thüringen Straßen und Keller überflutet. Im nördlichen Wartburgkreis gab es rund 20 Feuerwehreinsätze. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Eisenach waren die Kameradinnen und Kameraden vor allem in und um Marksuhl aktiv. In Förtha hatte die Feuerwehr mit einer Schlammlawine auf der B84 zu kämpfen. Wegen Überflutung gesperrt ist im südlichen Wartburgkreis die B62 in Immelborn.