"Wenn die KI wirklich intelligent wäre, würde Sie antworten; mach es selber, denn es sind deine Hausaufgaben." (Anni22 zu KI in Schulen) - "Das können nur Motörhead bei ihrem letzten Auftritt in der Bude verursacht haben" (Eddi Radestock zur Sperrung der Thüringehalle wegen Statikproblemen) - "Bis Weihnachten gesperrt? Aber nicht 2023!" (Tamico161 zum gleichen Thema) - "Ich finde es aber seltsam, dass sie diese Erfahrungen verallgemeinern! Ein Beispiel: eine Erfurter:in nimmt Ihnen einen Parkplatz weg, sind dann jetzt alle Erfurter:innen so?" (DermbacherIn zu Verallgemeinerungen in Thread zu Deportationen von Sinti und Roma in der NS-Zeit) - "Sis is not so einfach, there could ja jeder kommen." (Maik Deumlich über kanadischen Lehrer, der in Thüringen nicht als vollwertiger Englischlehrer anerkannt wird, was mehrfach heftige Reaktionen auslöste)