Weise arbeitet an einer Gemeinschaftsschule in Erfurt und führt seit über zehn Jahren auch Projekte zur Prävention von Mobbing durch. Seine Kollegin Susanne Hanke arbeitet als Schulsozialarbeiterin an einer Regelschule.

Ihr fällt auf, dass die Emotionen seit Corona schneller hochkochen: "Als die wieder alle zusammengekommen sind, hatte man das Gefühl, die wissen gar nicht wohin mit ihrem Frust. Denen fällt es schwer, Sachen auch mal auszuhalten, wenn ich mal einen Streit mit jemandem habe oder eine Diskussion, dann ist das gleich explodiert".

Als die wieder alle zusammengekommen sind, hatte man das Gefühl, die wissen gar nicht wohin mit ihrem Frust. Susanne Hanke Schulsozialarbeiterin an einer Erfurter Regelschule

Körperliche Gewalt als einzige Lösung?

Insbesondere sogenannte "Eins-Einser", also Kämpfe Mann gegen Mann oder auch Frau gegen Frau, hätten laut Weise und Hanke zugenommen. Diese Verabredungen zu Prügeleien seien besonders gefährlich, weil sich meistens noch Außenstehende einmischen würden, erklären die Schulsozialarbeiter.

Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

Auch an ihren Schulen hatten sie bereits mit derartigen Situationen zu tun. "Da gehe ich dann wirklich in die Klassen rein und erkläre nochmal, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen und eben auf gar keinen Fall zu so einem Kampf erscheinen sollen", sagt Lars Weise.

Susanne Hanke ergänzt: "Sich zu beleidigen oder einfach zuzuschlagen ist häufig die einzige Möglichkeit für die Schüler geworden, ihre Konflikte auszutragen." Die betroffenen Schüler würden Mobbing und Gewalt auch sehr lange ertragen, bevor sie sich Hilfe suchen würden. "Oft kommen sie erst, wenn sie es gar nicht mehr aushalten", sagt Weise. Auch vor den Eltern würden viele verschweigen, wenn sie gemobbt werden - aus Scham, erklärt der Schulsozialarbeiter.