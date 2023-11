Ein Forscherteam sagt jetzt (Kurzzusammenfassung bei Mouseover auf Link): Weil aggressiv geprägte Menschen ihre Aggressivität dorthin tragen und aggressiv diskutieren, egal ob es um Politik oder unpolitische Themen geht. Ihr Aggressivitätslevel in politischen Themen unterschied sich nicht nennenswert von dem in unpolitischen Themen: "User sind in parteiischen Diskussionen vor allem aggressiv, weil sie generell aggressiv sind. ("People are toxic in partisan contexts in large part because they are toxic in general"). Für einen Einfluss des Diskussionsklimas auf den Aggressivitätslevel der User fand das Team keine Anhaltspunkte. Auch Aktivität in unpolitischen Threads senkte ihr Aggressivitätsniveau dort nicht.