Unter dem Motto "Rendevous am Marabu" veranstaltet der Gothaer Tierpark auch in diesem Jahr wieder seine beliebten Konzerte. Bis zum 11. September 2021 wird es dort nicht nur tierisch, sondern auch musikalisch. Der lauschige Konzertgarten im Norden des Parks - direkt am Marabu-Gehege - wird jeweils am Freitag und am Samstag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr bespielt. Am Samstag spielt "Reis against the Spülmaschine".