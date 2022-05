Frische Fische und jede Menge Angler treffen die Besucher beim Geraberger Heringsfest wieder an. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das Fest im Morbacher Park in diesem Jahr nun wieder stattfinden - am 12. Juni ab 10 Uhr. Mit Musik und Essen - und allem mögliche rund ums Thema Fisch und Angeln. Stargast: Hering Bildrechte: dpa

Im Altenburger Land arbeiten ab dieser Woche die Holzbildhauer wieder ganz fleißig. Am 27. Mai beginnt das Göpersdorfer Holzbildhauser-Pleinair. Zwei Wochen lang wird geschnitzt, gehauen, geschlagen - und am 11. Juni ab 17 Uhr im Quellenhof in Garbisdorf die Ergebnisse mit einem Künstlerfest gefeiert. 13 Künstler sind dann im Einsatz, denen man jederzeit zusehen kann, Fragen stellen kann und andere Arbeiten sehen kann. Holzbildhauer Enrico Kletke schnitzt Schopfkarakara Punky Bildrechte: Sabine Krätzschmar

Es wird gebummelt, gefuttert und gefeiert: Beim Ilmenauer Altstadtfest vom 3. bis 5. Juni gibt es ein buntes Programm mit Musik und vielen Händlern. Es gibt Bühnen am Markt, dem Kirchplatz, am Apotheker- und Ziegenbrunnen und am Wetzlarer Platz. Ilmenau Innenstadt Bildrechte: dpa

Auch die Kirche (Ökumenischer Arbeitskreis Ilmenau) hat sich etwas überlegt - hier geht es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Am Pfingstmontag (6. Juni) ist zum Beispiel ein Kinderprogramm geplant mit Hüpfburg und Schminken. Es gibt einen Gottesdienst zum Thema "Zusammenwachsen" und einen Talk am Nachmittag und natürlich Musik.

Cowboyhüte und -stiefel raus, Pferde satteln: Im Ilmenauer Ortsteil Bücheloh wird der dritte Anlauf für das 28. Countryfest genommen. Der Feuerwehrverein organisiert es und hat dafür verschiedene Bands eingeladen. Vom 27. bis 29. Mai können sich Besucher fühlen wie in Wild West. Am Freitag stehen "Music Road Pilots" aus den Niederlanden auf der kleinen Bühne der Feldscheune. Samstag und Sonntag treten deren Landsleute auf, die "Ramblin‘ Boots".

Das Café Wagner in Jena serviert am 24. Mai "Organic Soulfood". Das ist nix zu essen, sondern Musik. Es spielt "Daniel Erdmann’s Organic Soulfood" beim Jazzfrühling Jena 2022 ab 20 Uhr. Erst im Januar 2021 entwickelte Daniel Erdmann die Idee zu Organic Soulfood, im November feierte die Gruppe bei einem Festival in Frankfurt Bühnenpremiere. Da es in anderen Band-Konstellationen von Daniel Erdmann aber auch schon mal einen Jazz-Echo gab, ist das sicher etwas, das man gut anhören kann. Der Kopf der Band sagt: "Organic Soulfood ist natürlich ein Wortspiel, ist aber auch aus dem Bedürfnis heraus entstanden, eine Musik zu spielen, in der Seele, Instinkt und Intellekt harmonieren. Ich brauche in diesen Zeiten Musik als Seelenfutter."

Der Modellflugverein Gera-Eisenberg wollte so gern sein 30. Jubiläum feiern - dann kam Corona und machte den Modellfliegern zwei Mal einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wird nun "30+2" gefeiert - mit einem Flugtag natürlich, am 26. Mai ab 10 Uhr auf dem Modellflugplatz zwischen Königshofen und Etzdorf im Saale-Holzland-Kreis. Verschiedene Modellflugzeuge auf einem Flugplatz. Bildrechte: MDR/ Ronald Serzisko/MFV Gera-Eisenberg

Auch Crawinkel bei Ohrdruf plant eine große Modellflug-Show. Vom Styropormodell bis zum großen Turbinen-Jet mit Kerosinantrieb ist alles zu sehen. Hubschrauber, Segelflieger und Motor-Modelle. Am 5. Juni von 10 bis 17 Uhr.