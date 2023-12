Nun ist die Scheune mit einem Gerüst ummantelt, auf dem Dach verhindern Planen, dass Wasser eindringt. Zwar ist die Einsturzgefahr gebannt, Besucher dürfen am Wochenende trotzdem nicht rein in die ehemalige Heimatstube. Stattdessen zieren beleuchtete Weihnachtsbäume das Gerüst, verkohlte Möbel stehen als Mahnmale am Eingang des Rittergutes. "Ich versuche, die Brandstiftung auszublenden", sagt Susann Schmidt.