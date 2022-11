Die Namen sind wieder einmal groß, die Werke auch. Das Kunsthaus Apolda zeigt in seiner neuen Ausstellung Cézanne, Matisse und einige japanische Künstler, die Einfluss auf die französische Avantgarde hatten. Grund dafür war die Weltausstellung 1867 in Paris. Danach setzte ein regelrechter Japan-Boom in Frankreich ein, so die Ausstellungsmacher. Sie zeigen in Apolda 70 Werke - bis 18. Dezember. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr - außer montags. Das Kunsthaus Apolda beherbergt bis zum 18. Dezember die Ausstellung "Cezanne, Degas, Matisse, Hokusai, Hiroshige, Utamaro". Bildrechte: MDR/Thomas Müller

Am Freitag und Samstag (18. und 19. November) öffnen viele Location in der Eisenacher Innenstadt ihre Türen zum Eisenacher Kulturherbst. Zu bestaunen sind mehr als 30 Bands, Künstler und Tanzvereine in zehn Veranstaltungsorten. Das Kneipen- und Kunstfestival beginnt am Freitagabend im Schlachthof Eisenach. Alle Infos zum Spielplan, den Orten und Künstlern finden Sie unter: www.eisenacher-kulturherbst.de

Am Samstag, dem 19. November, feiert um 18 Uhr am Landestheater Eisenach das Theaterstück "Der Wolf und die sieben Geißlein" Premiere. Begleiten Sie Hilmar das Eichhörnchen durch eine rasante und witze Nacherzählung des Märchenklassikers, in der Vater und Mutter Geiß eine Patchworkfamilie gegründet haben. Als die Eltern aus dem Haus gehen, freuen sich die Kids über die sturmfreie Bude und feiern eine Party, bei der plötzlich ein Wolf in der Tür steht. Ein Wolf, wie er wohl kaum im Buche steht, denn dieser hier ist Vegetarier und gar nicht böse. Rund 40 Vorstellungen am Landestheater Eisenach und im Staatstheater Meiningen verzaubern Kinder ab 6 Jahren bis zum 17. Januar 2023.