Eine Ausstellung zum jüdischen Alltagsleben zeigt die Alte Synagoge in Erfurt bis zum 4. Juni 2023. Ausgestellt werden zeitgenössische künstlerische Arbeiten, die sich mit mittelalterlichem jüdischem Alltagsleben auseinandersetzen und dieses neu interpretieren. Den künstlerischen Arbeiten liegen die Forschungsergebnisse der Forschungsgruppe "Beyond the Elite. Jewish Daily Life in Medieval Europe" (Jenseits der Elite. Jüdisches Alltagsleben im mittelalterlichen Europa) an der Hebrew University of Jerusalem zugrunde.