Ob Schloss Ehrenstein, Eisenacher Wartburg oder Schloss Altenstein: Das Thüringer Barockorchester Capella Jenensis bringt in seinem Projekt "Klingende Thüringer Residenzen" historische Komponisten an ihren jeweiligen Wirkungsstätten zum Erklingen. Und zwar digital in Musikvideos, verbunden mit Informationen zur jeweiligen Residenz, ihrer Fürsten und den Komponisten. Alle Musikfilme sind unter www.klingende-residenzen.de zu sehen und zu hören.

Stockbrot, Mittelalter-Deko, Flohmarkt, Bogenschießen, Mal- und Bastelwettbewerb für Kinder - all das und noch viel mehr erwartet Besucher der Burg Hanstein in Bornhagen am 25. und 26. März. Von 10 bis 18 Uhr. Burg Hanstein im Eichsfeld lädt zum Frühlingsmarkt. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Vom 24. bis 26. März finden auf der Erfurter Messe gleich zwei Schauen statt: Die Forst-3 und die Reiten-Jagen-Fischen. Während die Messe für Wald, Forst und Holz die vier Themenschwerpunkte "Bedarf und Themen der Waldbesitzer", "Forstliche Aus- und Weiterbildung", "Holzwirtschaft" und "Waldgenuss (Touristik, Sport, Wildvermarktung)" präsentiert, dreht sich bei der Reiten-Jagen-Fischen alles um Freizeit in der Natur. Es gibt unter anderem Westernturniere, Jagdhornbläsergruppen und Bogenschießen. Täglich 9 bis 18 Uhr.