Zum bereits 50. Mal findet in Gera die Ansichtskarten- und Papiersammlerbörse statt. Im großen Saal des Volkshauses Zwötzen stöbern sich Fans unter anderem durch Ansichtskarten, Bücher, historische Dokumente, Stiche, Grafiken, Geldscheine und Münzen, heimatgeschichtliche Belege und Fotos. Am 2. April von 9 bis 14 Uhr.

Ein zweisprachiger Theaterworkshop, bei dem sich Kinder unterschiedlicher Herkunft begegnen – dazu lädt die TheaterFABRIK Gera vom 3. bis 5. April deutsch- und arabischsprachige Kinder zwischen acht und 13 Jahren ein. "Was sind deine Wünsche?" und "An welche Orte würdest du gern reisen?" - diesen Fragen wollen die Kursleiter mit den Kindern nachgehen. Am Ende bringen die Teilnehmenden eine gemeinsame Szene in beiden Sprachen auf die Bühne. Am 3. und 4. April von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie am 5. April von 14:30 bis 16:30 Uhr. Um Anmeldung wird unter theaterfabrik@theater-altenburg-gera.de gebeten.