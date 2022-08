Thüringer Landtag Rot-Rot-Grün will Blockade bei Parlamentarischer Kontrollkommission auflösen

Parlamentarische Kontrollkommission (PKK): so heißt ein Gremium des Thüringer Landtags, das den Verfassungsschutz kontrolliert. In der PKK sitzen immer noch Parlamentarier aus der letzten Legislatur. Die neue Kommission mit Abgeordneten aus dem aktuellen Landtag konnte sich noch nicht konstituieren, weil die Kandidaten der AfD bei den Wahlen im Parlament regelmäßig durchfielen. Ein Umstand, den das Thüringer Verfassungsgericht monierte. Jetzt ist eine Lösung in Sicht: eine Gesetzesänderung.