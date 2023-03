Zahlreiche Brutvögel in Thüringen sind noch immer gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Das erklärte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) am Samstag zum Erscheinen eines Atlas der Thüringer Brutvögel .

Zurückgegangen seien besonders die Bestände der Feldvögel. Die Zahl sank in den vergangenen 30 Jahren um 60 bis 95 Prozent. Stark bedroht ist unter anderem das Rebhuhn. Das Braunkehlchen - Vogel des Jahres 2023 - wurde in der aktuellen Thüringer Roten Liste sogar als "vom Aussterben bedroht" eingestuft.

Für das Braunkehlchen sieht es nicht gut aus in Thüringen. Bildrechte: Hartmut Labitzke

Viele Feldvogelarten seien besonders durch zwei Entwicklungen gefährdet, sagte Stengele: indem Grünflächen intensiv bewirtschaftet werden , was die Landschaft eintöniger macht, und indem Grünflächen trockengelegt werden. "Mit mehr Naturschutzmaßnahmen auf und an den Feldern wollen wir den Artenschwund stoppen." Notwendig sei mehr Insektenschutz als Nahrungsgrundlage für die Brutvögel.

Viele Vogelarten in Thüringen seien aber wieder im Aufwind, wie der Wanderfalke und der Schwarzstorch. Beide Arten waren in Thüringen einst ausgestorben. Aktuell leben jeweils wieder circa 60 Brutpaare im Freistaat. Eine Wiederansiedlung sei dank gezieltem Horstschutz erfolgreich gewesen, so der Grünen-Minister weiter.