Um diese Einigung wurde lange intensiv gerungen, aber nun haben sich die Bundesministerien auf ein Gesetzespaket zum Insektenschutz geeinigt. Das erklärte Ziel: Die Artenvielfalt in Deutschland zu bewahren. Beim Schutz der Insekten besteht akuter Handlungsbedarf, denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist ein erheblicher Rückgang bei vielen Arten zu beobachten gewesen. Doch die kleinen Tierchen spielen in unseren Ökosystemen eine unverzichtbar wichtige Rolle. Sie sind allerdings gleich aus mehreren Gründen bedroht: durch den Verlust von Lebensräumen, durch Pestizide oder aber auch die Verseuchung von Gewässern oder Lichtverschmutzung.